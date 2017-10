Melhor jogador do Mundo, Cristiano Ronaldo continua a brilhar noutro ‘campo’, o da solidariedade. O português associa-se à comemoração dos 10 anos do Banco de Bens Doados ao oferecer perto de cinco mil sapatos da sua coleção CR7 Footwear."É um prazer e um privilégio poder contribuir para a causa do Banco de Bens Doados, que celebra 10 anos a apoiar muitas centenas de instituições de solidariedade social espalhadas por todo o país", afirma CR7 que quer com o seu exemplo "levar outros empresários a juntarem-se à causa". "Continuem o excelente trabalho no campo da inclusão social e do combate à pobreza no nosso país", agradece o jogador.