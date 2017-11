"Prontos para o fim de semana", escreve Cristiano Ronaldo na imagem que evidencia a cumplicidade com o filho Cristianinho, promovendo, ao mesmo tempo, a coleção CR7 Junior e CR7 Denim. Na foto, os dois surgem vestidos de igual com as propostas assinadas pelo jogador do Real Madrid. Antes, o português já tinha mostrado aos fãs espalhados pelos quatro cantos do Planeta o vídeo da campanha publicitária da linha de roupa, cujo mote é ‘Sem limites’. Nas imagens, Ronaldo surge apenas de calças de ganga, evidenciando o corpo musculado...