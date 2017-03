Continuar a ler





Mas afinal como é treinar como uma estrela? Nuno Neves explica... "É respeitarem-se conforme são e aceitar as limitações. A partir daí é necessário procurar o que temos de melhor e começar por aí. Vai ser essa estrela, essa luz que cada um tem dentro de si que vai fazer com que as pessoas se mexam. Mexer é bom, é saudável, faz bem..."

"Este é um livro fácil e simples para que todos consigam fazer os exercícios e ver os resultados a aparecer." É exatamente isto que Nuno Neves pretende com a obra ‘Treine como uma estrela’, apresentada ontem, em Lisboa. Tem mais de 22 anos de experiência na área do fitness, treina várias figuras públicas e agora quer "tirar mais pessoas do sofá e colocá-las a mexer". Há seis anos conseguiu fazer isso mesmo com Cristina Ferreira..."O Nuno é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Foi ele que me fez apaixonar pelo exercício", começou por dizer a apresentadora de televisão, que confessou que no início era uma ‘aluna’ "chata". "Os resultados começaram a aparecer a partir do momento em que deixei o Nuno ser um PT a sério e deixei que ele fizesse tudo o que achava necessário fazer", admitiu Cristina Ferreira, que vai quatro vezes por semana ao ginásio e não dispensa as caminhadas ao fim de semana. "Noto diferenças na forma do meu corpo. Tenho, por exemplo, uma anca mais estreita", revelou.Outro caso bem diferente é o de Ana Rita Clara. Trabalha com Nuno Neves há mais de quatro anos, mas antes já era viciada em exercício. "Alguns anos após viver em Lisboa, senti que precisa de me reencontar no desporto", lembrou a apresentadora. "Quando conheci o Nuno demo-nos logo muito bem e quando começámos a treinar percebi que estava no caminho certo", referiu, dizendo que precisa de "desafios constantes" nos treinos.

Autor: Rita Féteira