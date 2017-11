A seleção mexicana já tem lugar garantido no Mundial’2018, que vai realizar-se na Rússia. Agora seguem-se alguns jogos de preparação para a competição. Horas antes de o México enfrentar ontem a Bélgica, a namorada de Raúl Jiménez mostrou que é um grande apoio para o futebolista e para a seleção do seu país. "Hoje joga o México. Vamos com tudo Raúl Jiménez. Amo-te", escreveu no Instagram Daniela Basso , que não perdeu um único minuto do duelo.