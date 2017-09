Desde que a namorada chegou ao nosso país, Raúl Jiménez tem aproveitado ao máximo todo o tempo livre para lhe dar a a conhecer Portugal. A atriz Daniela Bosson não podia estar mais feliz por estes dias ao lado do jogador mexicano do Benfica e dirigiu-lhe palavras apaixonadas através das redes sociais. "Os melhores momentos ao teu lado. Obrigada por me fazeres tão feliz", escreveu a jovem na legenda de uma fotografia na qual é possível ver o casal no Castelo dos Mouros, em Sintra.