Daniela Martins não dispensa exercício físico regular e a prova disso é que está em excelente forma. No Instagram, a mulher de Nani exibiu as curvas de sonho numa sessão de treino, mostrando que tem muito cuidado com o corpo. Aos 32 anos, Daniela Martins já é mãe de um rapaz, Lucas, fruto da relação com o craque do Valencia.



