Depois de uma década juntos, Daniela Ospina e James Rodríguez anunciaram, em julho, que tinham colocado um ponto final no casamento. Quatro meses depois, segundo a imprensa colombiana, o casal terá dado uma segunda oportunidade ao amor. É que além de a jogadora de voleibol ter ido assistir aos jogos do Bayern Munique, clube que o futebolista representa, apareceu recentemente com a aliança de casamento no dedo. Tudo aponta para que se tenham reconciliado, só falta mesmo a confirmação do casal...