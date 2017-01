A portuguesa que interpreta uma das personagens principais da série norte-americana ‘NCIS: Los Angeles’ prepara-se para ser uma das anfitriãs de um especial sobre o Super Bowl na CBS. Ao lado de Boomer Esiason, Daniela Ruah vai apresentar o programa dedicado aos 10 melhores anúncios da final da liga de futebol americano, um jogo que tem uma das transmissões televisivas mais vistas do Mundo, com os anunciantes a pagarem fortunas por alguns segundos de publicidade. A atriz vai estar na TV norte-americana a 31 de janeiro e está radiante com o desafio. "Tão feliz por partilhar convosco que vou coapresentar um programa especial: ‘Os Melhores Anúncios do Super Bowl 2017’", revelou no Instagram. A final da NFL realiza-se a 5 de fevereiro, em Houston, no Texas.



