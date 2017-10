Afastado dos relvados desde 2013, David Beckham tem aproveitado o tempo livre para aprofundar amizades fora do mundo do futebol. A mais recente ‘aquisição’ na lista de amigos do antigo internacional inglês foi o ator John Bradley-West, conhecido pelo seu papel de Samwell Tarly na famosa série ‘A Guerra dos Tronos’. Beckham revelou o momento através da rede social Instagram, numa mensagem muito partilhada e comentada pelos fãs.