David e Victoria Beckham poderão vir a ser estrelas do seu próprio programa de televisão, à imagem do que acontece com a família Kardashian, que tem um ‘reality show’. Segundo o ‘Daily Mail’, o casal está em negociações com o canal E! Entertainment (pertence à NBC) para transmitir o seu dia a dia e uma fonte próxima da ex-Spice Girl garante que "Victoria tem dito à família que eles [David Beckham e a esposa] podem fazer do ‘show’ um sucesso".