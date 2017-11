Deborah Secco celebrou, no domingo, o 38.º aniversário e surgiu mais bela do que nunca. No Instagram, a atriz brasileira partilhou vários momentos da festa, mas a boa forma e o look sexy que elegeu para a ocasião não passaram despercebidos. Com um decote bem saliente, a mulher do surfista Hugo Moura apagou as velas e divertiu-se no dia especial. Mãe de uma menina, Flor, de 2 anos, Deborah Secco mostra que está numa incrível forma física.