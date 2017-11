A cantora assistiu em Londres ao jogo particular entre o Brasil e a Inglaterra e, no final do encontro, que terminou sem golos, foi divertir-se com uma das estrelas da seleção canarinha. A proximidade entre Demi Lovato e Neymar não é de agora. Começou a dar nas vistas quando a artista esteve em Barcelona para ver ao vivo e a cores o jogador quando ainda vestia a camisola do clube catalão. Agora os dois encontraram-se na noite londrina. Além de jantarem juntos, a norte-americana e o brasileiro divertiram até de madrugada. Segundo o jornal ‘Daily Mail’, os dois estiveram num casino até às 6 da manhã na companhia de Layla Anna-Lee, a apresentadora que causou sensação na gala The Best.