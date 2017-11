Mas se conta de CR7 junior já tem mais de 31.500 seguidores (a cada minuto ganha mais fãs), a de Maria Laura conta ainda só com 500 seguidores.



Depois de Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, se ter estreado nesta plataforma devido à sua linha de roupa CR7 junior Denim, a filha de Talisca segue-lhe os passos... como 'Minibloguer' e 'Babymodel'.Mas se conta de CR7 junior já tem mais de 31.500 seguidores (a cada minuto ganha mais fãs), a de Maria Laura conta ainda só com 500 seguidores.

Dias de sol #minibloguer#babymodel#fashionbabygirl Uma publicação partilhada por Marialaurataliscaoficiall (@marialaurataliscaoficiall) a Nov 9, 2017 às 4:42 PST

Maria Laura é filha do futebolista Anderson Talisca, completou 1 ano de idade no passado mês de agosto, e também já tem conta no Instagram.