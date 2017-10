Hoy toca cenita con papi y amigos! Feliz sábado familia virtual ? #mamamolona #elgorrodetamara Uma publicação partilhada por Tamara Gorro (@tamara_gorro) a Out 7, 2017 às 12:35 PDT

Ezequiel Garay festeja esta terça-feira o seu 31.º aniversário e para assinalar o dia a mulher, Tamara Gorro, publicou nas redes sociais uma mensagem de parabéns com uma declaração de amor."Um exemplo de luta, único como amigo, melhor como pessoa e incomparável como marido e pai", escreve a bonita espanhola, grávida do segundo filho em comum com o futebolista argentino, que estará a torcer pela qualificação da sua seleção desde Espanha.A celebração do aniversário do defesa, que durante três temporadas jogou ao serviço do Benfica, começou no fim de semana com a chegada de alguns amigos argentinos. O casal aproveitou que o campeonato espanhol está parado, devido aos últimos jogos dde apuramento rumo ao Mundial'2018, para se divertir à noite.