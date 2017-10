Para garantir o acesso direto ao Mundial’2018, Portugal só tem uma opção esta noite: ganhar à Suíça. A modelo e apresentadora Diana Pereira revela a Record estar confiante para o jogo na Luz."Espero que Portugal ganhe. Felizmente, a Seleção tem feito bons resultados e tem tudo para vencer", defende a mulher do piloto de WTCC, Tiago Monteiro, de olhos postos na Rússia. "Acho que o nosso país está tanto na moda, e o futebol também está, que temos mesmo a obrigação de vingar. Temos de mostrar o que o país vale. O futebol é uma ótima bandeira de Portugal", considera Diana Pereira, que acredita no potencial da equipa de Fernando Santos. "Desejo-lhes a maior sorte. A fé acima de tudo. Quem acredita consegue conquistar mais do que quando não se acredita", opina. E arrisca numa vitória pela diferença mínima, 1-0, tendo em conta que a única derrota de Portugal na fase de qualificação foi frente à Suíça. O autor do golo só podia ser o suspeito do costume, Cristiano Ronaldo. Esperemos que a história do jogo desta noite tenha o mesmo final que Diana Pereira ambiciona... A vitória. S.H.