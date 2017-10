Depois de escrever para o público infantil, Diana Pereira apresentou esta quinta-feira, em Lisboa, o seu primeiro livro de receitas. Em "Pelo Mundo", a mulher de Tiago Monteiro, piloto de WTCC, leva o leitor numa viagem pelos sabores e não só. "Escrever este livro de receitas que recolhi nas viagens realizadas ao longo da minha vida foi um processo que constituiu em si mesmo uma viagem. Uma viagem pelas memórias que guardo e pelos momentos da minha vida", refere na sinopse do livro. Sem a presença do marido, a recuperar de um acidente, esteve ladeada por Noa e Mel. Até porque as receitas que selecionou fazem parte da alimentação da família. " Os meus filhos adoram, e são todas elas saudáveis e simples de confecionar (...)", explica.