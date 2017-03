O piloto de WTCC Tiago Monteiro e a mulher, a manequim e empresária Diana Pereira, não escondem o "orgulho" pelo filho que participou na sua primeira corrida de karts. Noah, de 7 anos, fez no domingo a primeira prova do troféu Rotax, em Braga, e deixou os pais embevecidos.



"Foi muito giro vê-lo a seguir os passos do pai", admite a Record a mãe. É suspeita, mas acha que o filho revelou talento. "Tem jeito, mas ainda tem um longo caminho pela frente." A acompanhá-lo durante a prova esteve o pai. "Um verdadeiro coach [treinador], sempre à volta dele, a dar a estratégia, a apoiá-lo. Sempre consciente e preocupado em como se sentia e não para passar qualquer forma de pressão", relata, sorridente.





