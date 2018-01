Uma ação solidária organizada por Diego Simeone permitiu reunir 20 toneladas de alimentos, destinados a ajudar a Cruz Vermelha espanhola. A recolha foi feita no Wanda Metropolitano, no domingo, antes da receção do Atlético Madrid ao Las Palmas. Esta foi a quarta vez que o técnico dos colchoneros ficou responsável pela iniciativa, apoiada pela Fundação do clube. "Obrigado por me acompanharem e voltarem a conseguir ajudar mais uma vez", agradeceu o argentino, que, em 2017, levou os adeptos a doarem mais de 18 toneladas de bens alimentares.