Diogo Piçarra mostrou-se descontente com o mau momento que o Sporting atravessa, mas não perdeu a esperança no campeonato nacional. "Espero que esta época o Sporting, não digo que seja campeão, consiga chegar ao pódio, ao terceiro ou segundo lugar", afirmou o músico a. "Os resultados não estão a acontecer, não sei se é falta de inspiração, falta de sorte. A verdade é que tem sido uma bola de neve", considerou ao nosso jornal, frisando que Jorge Jesus é "um grande treinador". "Conquistou imenso com o Benfica e é estranho não conseguir fazer o mesmo com uma equipa tão boa como a do Sporting", apontou, na antestreia do filme ‘XXX: Return of Xander Cage’, em Lisboa. A Record, Diogo Piçarra falou ainda sobre o novo single, ‘História’, que em duas semanas já ultrapassou um milhão de visualizações no YouTube. "Está a correr muito bem, acho que não podia começar o ano da melhor maneira. É o segundo single do novo álbum que vai sair dia 31 de março", afirmou, revelando que tem dois grandes concertos marcados: a 27 de outubro sobe ao palco do Coliseu do Porto e no dia 3 de novembro estará no Coliseu de Lisboa. R.F.

Autor: Rita Féteira