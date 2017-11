É apresentado amanhã, às 13h30, durante o Portugalfit no Altice Arena, em Lisboa, ‘Direito do Fitness: Atividades em Ginásio e Health Clubs’, o novo livro do advogado Alexandre Mestre, antigo secretário de Estado do Desporto e Juventude. Nesta obra, o autor pretende, "de forma pedagógica" e com "uma linguagem simples", ser útil a todos os que lidam com o ‘Direito do Fitness’, como "proprietários, gestores e utentes de ginásios e health clubs, diretores técnicos, técnicos de exercício físico, estudantes e formandos". Um livro que é também uma preciosa ajuda nas "soluções a adotar pelos profissionais do Direito" nesta área.