Animadores, pessoas disfarçadas com os desenhos animados da moda ou até cozinheiros que fazem as guloseimas favoritas dos mais novos. Costumamos ver este tipo de animações nas festas de aniversário das crianças, certo? Mas o futebolista do Spartak Moscovo, Dmitri Kombarov, foi mais longe e alugou um leão bebé para o 5.º aniversário da filha. Nas redes sociais partilhou uma ternurenta imagem da menina com o animal e escreveu: "Eu e a tua mãe amamos-te mais do que a vida". Segundo o jornal ‘Mirror’, alugar um leão na Rússia custa aproximadamente 160 euros por hora.



Temas Jogo da Vida