Amor, praia e muito sol. Estes têm sido os principais ingredientes das férias de Dominika Cibulkova, que está nas Maldivas com o marido, Miso Navara. A tenista eslovaca, de 28 anos, tem aproveitado o tempo de pausa para descansar e tem partilhado no Instagram várias fotografias bem sensuais... Mas o companheiro da atleta é, com toda a certeza, um homem muito orgulhoso. É que também tem publicado várias imagens que mostram o lado sexy de Cibulkova. A avaliar pelas redes sociais não têm faltado muita diversão e paixão!