Doutzen Kroes está a aproveitar o bom tempo com a família em Miami, nos Estados Unidos. A boa forma do antigo ‘anjo’ da Victoria’s Secret não passa despercebida, mas o talento que mostrou ter para o futebol também está a dar muito que falar. É que a manequim holandesa, de 31 anos, decidiu dar uns toques na bola e surpreendeu! Nas passarelas nunca desiludiu (muito pelo contrário!), mas será que passou ao lado de uma grande carreira no mundo do futebol?



Temas Jogo da Vida