Eduardo Berizzo, ex-treinador do Sevilha, está curado do cancro da próstata. O argentino havia tornado pública a sua doença em novembro, quando ainda comandava a turma andaluza, tendo iniciado o tratamento de seguida. Ontem, o jornal ‘Marca’ avançou que o técnico, de 48 anos, venceu esta dura batalha, numa informação confirmada mais tarde pelo seu antigo clube. "Agora sim. Fontes próximas a Eduardo Berizzo confirmaram-nos a recuperação. No Sevilha, ficamos muito contentes, de coração, e desejamos-lhe o melhor", lê-se no Twitter do Sevilha. Curiosamente, a informação foi avançada na data em que se comemorou o Dia Mundial de Combate ao Cancro.