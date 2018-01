A notícia que Neymar e Bruna Marquezine estavam novamente a namorar (é a terceira vez que o casal assume estar apaixonado) animou a imprensa brasileira nos primeiros dias de 2018, mas não só... é que também a atriz viu a sua conta de Instagram ganhar mais 400 mil seguidores desde que anunciou ter voltado para os braços do avançado do PSG, estando agora muito perto de atingir os 25 milhões de fãs naquela plataforma. Marquezine é atualmente a segunda brasileira com mais seguidores nas redes sociais, sendo ultrapassada apenas pela cantora Anitta. Mas se for necessário, Neymar é bem capaz de dar nova ajuda...