Com decoração a preceito, onde saltam à vista o leão e a águia, Emanuel Silva (Sporting) e João Ribeiro (Benfica) deram a conhecer os kayaks com que vão competir nas provas nacionais de canoagem. O visual da ‘arma’ de Silva resultou de um passatempo que lançou aos adeptos do Sporting para personalizarem o seu kayak. O design vencedor foi elaborado por Filipe Lopes e Maciel Cardeira. Já o de Ribeiro é da autoria da Signed. Ambos foram feitos pela empresa Nelo Kayaks.