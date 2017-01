A Juventus apresentou o novo logótipo do clube numa festa muito especial e que contou com convidados de luxo... Entre eles destaque para a presença da modelo Emily Ratajkwoski, uma das estrelas do evento. A imprensa italiana até já a trata por ‘madrinha’ da formação italiana, atual campeã da Serie A. Muito elegante, a top model, de 25 anos, deslumbrou na festa. Os futebolistas Gonzalo Higuaín, Sami Khedira, Gigi Buffon, entre outros, também não faltaram à apresentação do novo símbolo do clube – visível na foto pequena – , que pretende retratar "o modo de vida" da Juve.



