Ercília Machado e Juliana Rocha já têm planos para hoje, às 19h15. Vão, claro, assistir ao jogo grande da oitava jornada da Liga que vai opor Sporting e FC Porto. "Vou ver o jogo em Alvalade com o meu namorado. Vamos para ao pé da claque e vai ser a minha primeira experiência nesse ambiente num jogo grande. Dizem que é uma grande adrenalina", contou Ercília Machado a Record. Já Juliana Rocha, pentacampeã nacional do boxe, assume-se como uma adepta de "coração azul e branco". Mas a este embate prefere assistir "em casa com a família". Refere que as "duas equipas estão equilibradas", mas na visão da atleta o FC Porto "ainda consegue estar mais forte e coeso".



No entanto, não poupa elogios ao rival. "O Sporting está num bom momento, tem feito um bom arranque de campeonato. É uma equipa diferente da dos último anos. Estão fortes e a jogar bem", referiu Juliana Rocha, que mesmo assim aposta, claro, na vitória dos dragões. "Vamos ganhar por 3-0. Dois golos de Aboubakar e um de Marega", apontou. "Vai ser um jogo com golos, ambas as equipas jogam um bom futebol de ataque. Certamente que irá ser ganho pela equipa que menos errar e que tiver mais ‘fome’ de vencer. E espero que não haja casos de violência. O desporto é uma arte que deve ser aplaudida", rematou.

