Assinala-se hoje o Dia da Mulher e Record falou com a atleta do Sporting para nos mostrar o lado mais feminino do desporto nacional... A fundista, de 30 anos, acredita que as mentalidades estão a mudar e dá um conselho a todas as mulheres: "Que tenham mais confiança."

RECORD – Quais os pontos positivos de ser atleta feminina em Portugal?



ERCÍLIA MACHADO – A mentalidade de muitas pessoas é que as atletas são masculinas. O desporto não é só para homens, é também para mulheres. Acho que um dos pontos positivos é pela igualdade que pode haver entre ambos os sexos.

R - Acha que em Portugal ainda têm muito para conquistar? EM – A mentalidade das atletas está a mudar… Temos cada vez mais cuidados diários, mas, às vezes, somos criticadas por isso. Acho que cada um faz o que quer. Por exemplo, em outros países as desportistas são ainda mais extravagantes e não são mal vistas. R - Uma mulher que a inspire… EM – A minha mãe! Por tudo o que passou na vida e mesmo com problemas nunca deixou de lutar. Além disso está sempre ao meu lado, a apoiar-me. R - Que conselho gostava de dar às mulheres em Portugal? EM – Que tenham mais confiança. Temos de ser nós próprias e não nos podemos preocupar com o que os outros dizem. R - O facto de ser atleta faz com que o seu lado feminino fique para segundo plano? EM – Pelo contrário… Com o passar dos anos fui-me modificando, amadureci e tenho cada vez mais cuidado com a minha imagem. Gosto de estar bem em qualquer momento, seja num treino ou numa competição. R - Quais são os seus maiores cuidados de beleza? EM – Tenho muito cuidado com a pele. As atletas estão sempre sujeitas a agressões na pele. Por exemplo: nos treinos ao frio e à chuva. Por isso tenho os cuidados básicos, mas gosto de usar bons cremes. R - É considerada uma das atletas mais bonitas do país. Como lida com isso? EM – É gratificante. A coisa boa é que as pessoas veem os cuidados que tenho e é sempre bom receber elogios. Mas por outro lado há quem ache que pelo facto de me cuidar não ligo ao desporto. O que não é verdade, uma coisa não implica a outra. R - E que presente gostava de receber neste dia dedicado à mulher? EM – Qualquer mulher gosta de receber presentes… Mas o simples facto de almoçar com os meus amigos já é excelente. Gosto de estar rodeada de pessoas que gostam de mim.

Autor: Rita Féteira