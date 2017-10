Continuar a ler

Segundo o 'cotilleo.es', a posição tomada pelo futebolista do Barcelona no referendo sobre a independência da Catalunha terá sido a gota de água para a separação do casal - que se juntou em 2010 e tem dois filhos em comum, Milan, de 4 anos, e Sasha, de 2. Piqué é favorável à independência da Catalunha e é uma voz ativa neste caso, o que pode comprometer a imagem da cantora colombiana junto do seu público.Certo é que ainda nenhum abordou o assunto e nas redes sociais o casal também já há algum tempo não surge junto.Shakira está atualmente a preparar a sua digressão mundial 'El Dorado', que passa por Lisboa a 22 de novembro, enquanto o defesa central está ao serviço de seleção espanhola.