Alex Oxlade-Chamberlain, craque do Arsenal, está nas nuvens. Não devido aos resultados do clube da capital inglesa, mas sim por causa da paixão pela bela Perrie Edwards, com quem foi visto em França.

Antigamente a confirmação de um relacionamento era feito através de um comunicado ou uma curta declaração, mas na modernidade a coisa acontece quando os pombinhos se "emparelham" nas redes sociais. E foi isso que aconteceu. Alex passou a seguir Perrie no Twitter, ela respondeu com um like no Facebook e consta que ainda passaram juntos pelo Instagram.

Feitas as contas, são namorados, felizes e os adeptos do Arsenal têm mais um motivo para gostar do veloz jogador gunner.

Autor: João Seixas