O tenista Tomas Berdych anunciou recentemente que este ano não regressará aos courts, devido a dores recorrentes nas costas. O atleta, de 32 anos, está, assim, a aproveitar a pausa para mimar a mulher, Ester Satorova. Os dois viajaram até às Maldivas e nem nas férias a companheira do tenista checo perde uma oportunidade para praticar exercício... Prova disso, é que se aventurou no paddle surf. "A sessão de ginásio de hoje [domingo]", escreveu no Instagram. E a dedicação de Ester Satorova à pratica desportiva é bem visível nas imagens mais sensuais que partilha nas redes sociais...