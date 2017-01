Thomas Berdych está a esquecer a derrota na terceira ronda do Open da Austrália, frente ao suíço Roger Federer, numas férias na neve com a mulher. A manequim Ester Satorova tem sido o grande apoio do atleta da República Checa, com quem se casou em 2015. O casal, que interage muito com os fãs nas redes sociais, tem partilhado algumas das imagens no Instagram dos dias de descanso a dois em Hahnenkamm, na Áustria. Tem aproveitado para desfrutar das paisagens de cortar a respiração nestas férias de inverno e de praticar esqui nas montanhas austríacas.



