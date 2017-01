Foi eliminada na terceira ronda do Open Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, e partiu de férias para o "paraíso", como revelou a tenista, de 22 anos. A canadiana Eugenie Bouchard tem partilhado com os mais de um milhão de seguidores no Instagram alguns dos momentos dos dias de descanso, exibindo o corpo escultural em biquíni. Mas o que chamou mais a atenção dos fãs da tenista foi a imagem que mostra uma mão masculina a tocar numa das pernas da atleta. Quem será a misteriosa companhia da tenista?



Temas Jogo da Vida