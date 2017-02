A tenista canadiana, de 22 anos, mostrou-se radiante na festa de lançamento da edição de fato de banho da ‘Sports Illustrated’ (SI). Longe dos courts, Eugenie Bouchard ‘desfilou’ na passadeira vermelha e representou a beleza do ténis mundial na noite de sexta-feira, em Nova Iorque. Afinal, ela faz parte do grupo de mulheres em biquíni que povoam a edição deste ano da revista.



Mas a grande figura da noite foi mesmo Kate Upton, que surgiu bem mais recatada na festa do que na produção fotográfica da SI, onde a vemos mais sensual do que nunca, tendo sido a eleita para as três capas da edição de 2017.



