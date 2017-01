A atriz norte-americana Eva Longoria, de 41 anos, vai ser uma das anfitriãs da gala The Best FIFA Football Awards, que acontece já na próxima segunda-feira, em Zurique, na Suíça. Ao lado do apresentador de televisão alemão Marco Schreyl, a conhecida atriz, de origem mexicana, conduz a cerimónia que vai revelar os vencedores dos prémios para Melhor Jogador e Melhor Treinador, para os quais estão nomeados Cristiano Ronaldo e Fernando Santos, respetivamente. Eva Longoria vai, assim, voltar a cruzar-se com o jogador português, depois de o ter encontrado durante as férias de verão em Ibiza.



Temas Jogo da Vida