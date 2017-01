No final de julho, Eva Longoria e Cristiano Ronaldo encontraram-se num restaurante em Ibiza. Os dois eternizaram o momento com uma foto e a atriz deu-lhe os parabéns pelo título conquistado no Euro’2016. Ontem, voltaram a estar juntos. Isto porque Eva Longoria foi uma das apresentadoras da gala da FIFA e CR7 foi consagrado o Melhor Jogador do Mundo em 2016. Após a cerimónia, posaram juntos e a atriz mostrou-se orgulhosa pelo craque. "Parabéns Cristiano", escreveu no Instagram.



