É já no dia 1 de junho que a CM TV começa a transmitir a sua nova novela ‘Essas Mulheres’, que tem Christine Fernandes como protagonista. A atriz brasileira vive uma heroína romântica na nova aposta da estação da Cofina, cuja ação decorre no século XIX, no Rio de Janeiro. A história, inspirada nos romances ‘Senhora’, ‘Diva’ e ‘Lucíola’, de José de Alencar, foi produzida pela Rede Record, em 2005, e gira à volta de três mulheres cujas vidas foram transformadas radicalmente pelo amor.



E se na novela Christine Fernandes é uma heroína romântica, fora da TV é uma apaixonada pelo desporto. A atriz foi jogadora profissional de voleibol e por pouco não fez parte da seleção brasileira. "O meu sonho era ir aos Jogos Olímpicos. Imagino que não haja nada mais compensador ", contou, em 2011, à revista ‘Contigo!’. Aos 49 anos exibe uma forma física invejável, resultado da prática de corrida, natação, musculação e ainda voleibol. "Nunca fiz uma plástica e nem sei se farei. Tenho uma rotina de atividade física porque preciso da endorfina. Dieta não faço. Como bem. Tudo é uma questão de equilíbrio", explicou, recentemente, ao site O Globo.



Temas Jogo da Vida