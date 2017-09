Modelo britânica radicada em Itália, April Summers tem dado nas vistas com as mensagens e fotos sensuais de apoio ao Inter. Mas, ontem, a antiga playmate dedicou algumas palavras ao fundador da ‘Playboy’, que morreu na quarta-feira, aos 91 anos."Ele mudou a história para sempre. Encorajou as mulheres a terem poder, a celebrarem a sua forma sexual e a abraçá-la. Lenda." Foi desta forma que a adepta ferrenha do emblema italiano homenageou Hugh Hefner. Às palavras emocionadas recordou as produções fotográfica que protagonizou para a famosa revista masculina.