É mais um exemplo de um futebolista que integra um grupo de concorrentes de um reality show. Depois de Gonçalo Quinaz entrar na ‘Casa dos Segredos" e na "Quinta’, ambos da TVI, é a vez de Fábio Paim aventurar-se na nova edição do ‘Love on Top’ que estreou na sexta-feira na mesma estação. O jogador, que se formou nas escolas do Sporting, era uma das promessas do futebol nacional, tendo até estado no Chelsea, mas acabou por passar ao lado de uma grande carreira e atualmente jogava no Sintra Football. "Só quero divertir-me. Tinha curiosidade", disse o futebolista na primeira gala do programa.



