A anteceder da 31.ª edição da Baja Portalegre 500, a cidade alentejana recebe domingo a Fábrica de Pilotos. Organizada pelo campeão nacional de todo-o-terreno, Nuno Matos, em parceria com a autarquia local, a Escola de Turismo de Portalegre e a Fundação Robinson, esta iniciativa é dirigida a todos os alunos do ensino básico da região, mas aberto ao público geral. Os alunos entre os 6 e os 10 anos foram desafiados a apresentar trabalhos em que o denominador comum é o Opel Mokka Proto. Os 25 melhores trabalhos vão ter a oportunidade de andar ao lado de Nuno Matos no seu carro de competição. Atividades lúdicas, mas também pedagógicas, vão marcar um dia diferente em Portalegre.