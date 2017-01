A viver na China, Hulk fez questão de cumprir as tradições daquele país. E celebrou esta sexta-feira o Ano Novo chinês... Nas redes sociais partilhou uma fotografia na qual aparece com toda a família a festejar a passagem de ano. O futebolista tem, assim, razões para fazer a festa duas vezes no mesmo ano. Certamente que as crianças não se importam mesmo nada... Refira-se que o avançado, que já atuou no FC Porto, defende atualmente as cores do Shanghai SIPG, clube orientado pelo técnico português André Villas-Boas.



