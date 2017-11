Conformejá tinha noticiado, Ana Ivanovic está grávida e foi a própria quem confirmou ontem a boa notícia. "Uma pequena extensão para a nossa família. Não podia estar mais feliz", escreveu a ex-tenista, de 30 anos, no Instagram, onde também publicou uma fotografia com três pares de ténis, sendo que uns são para o bebé. Uma forma original de anunciar a chegada do primeiro filho, que é fruto do casamento com Bastian Schweinsteiger, futebolista que atua nos Chicago Fire, da MLS. "Estamos muito agradecidos", realçou o alemão.