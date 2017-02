Oito meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, Malena Costa preparara-se para dar as boas-vindas ao segundo filho. A manequim e o companheiro, Mario Suárez, futebolista do Valencia, estão radiantes com a boa notícia, mas tiveram de voltar a alterar os planos de casamento... Isto porque tinham planeado subir ao altar no próximo verão e, assim sendo, vão ter de adiar mais uma vez a data da cerimónia. Malena Costa encontra-se no início da gestação e ainda não sabe se aí vem um menino ou uma menina.



