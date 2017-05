O Monaco, equipa orientada por Leonardo Jardim, sagrou-se campeão da Ligue 1 – depois de na quarta-feira ter vencido o jogo frente ao Saint-Étienne por 2-0 – e o momento foi de muita festa! A família de João Moutinho – a mulher, Ana Sofia Gomes, e as duas filhas, Lara e Vitória – esteve no relvado do Stade Louis II a celebrar com o craque. Houve abraços, sorrisos e, claro, muitas fotografias para eternizar o momento especial.



