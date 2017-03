Nos quatro cantos do Planeta, o Dia Internacional da Mulher foi assinalado esta quarta-feira de diversas formas, por diferentes vozes e em várias plataformas. As mensagens alusivas à data ganharam expressão nas redes sociais, onde a mulher de Tom Brady, dos New England Patriots, fez um pedido. "É a hora de acabar com todas as formas de discriminação", apelou Gisele Bündchen. Também o marido da modelo brasileira aproveitou o dia para homenagear as mulheres , sobretudo "o amor da sua vida, Gisele".



Mas foram muitas as vozes que se fizeram ouvir neste dia. A mulher de Salvio foi uma delas. "Que em todos os dias se celebrem as nossas vitórias e conquistas", escreveu Magali Aravena. A vice-campeã europeia de triplo salto, Patrícia Mamona, assinalou a data com uma imagem em que a vemos erguer a bandeira nacional. Sara Carbonero, mulher de Iker Casillas, do FC Porto, partilhou a mensagem: "Quando as mulheres se apoiam, ocorrem coisas incríveis."