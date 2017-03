Antes do apito inicial do Sporting-V.Guimarães entraram em campo outras estrelas que não as do futebol. Figuras conhecidas dos portugueses pisaram ontem o relvado de Alvalade no dia do jogo da 24.ª jornada e mostraram o amor que têm ao clube... A boa disposição foi nota dominante entre os apresentadores de TV Cláudia Borges e Pedro Fernandes, a locutora de rádio Joana Cruz, o músico Diogo Dias, os atores Marco Costa, Luís Esparteiro e Miguel Costa, o grupo de adeptos ferrenhos do Sporting. Antes de começarem a vibrar com os lances do encontro, não perderam a oportunidade de estar com o Jubas, a mascote do clube presidido por Bruno de Carvalho, e de registar o momento junto ao relvado para a posterioridade. Depois a bola começou a rolar e viveram as emoções do jogo no camarote Super Bock Super Adeptos.



