É já esta quarta-feira o encontro decisivo da Champions, que pode levar o Benfica aos quartos-de-final da liga milionária. E a apoiar a equipa na Alemanha estão milhares de adeptos das águias, entre os quais algumas caras conhecidas dos portugueses, como é o caso dos humoristas Raminhos, Luís Franco Bastos, que viajaram ontem no mesmo avião onde seguia o cantor Carlão, o ex-futebolista Simão Sabrosa e o ator Lourenço Ortigão. "Plantel do Benfica a caminho", escreveu, Raminhos, bem ao seu estilo, antes do confronto das águias frente ao B. Dortmund.



