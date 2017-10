Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi uma das figuras da inauguração do The Couch Sports Bar, o "maior recinto desportivo da cidade de Lisboa, onde pode encontrar o seu lugar cativo". Porquê? "Aqui, nas 32 televisões, pode ver qualquer desporto. Por exemplo, o combate do século foi um sucesso", confidenciou a Record Pedro Kol, o embaixador dos desportos de combate do The Couch. Evento com inúmeras caras conhecidas da sociedade portuguesa, num final de tarde animado na rua do Alecrim."Somos todos de clubes diferente e todos amigos. Sentimos que faltava um sítio deste tipo, um sports bar, em Lisboa para ver desporto. Não é só futebol. São todas as modalidades desportivas. Pode passar-se aqui um bom momento a ver desporto e a desfrutar da nossa excelente comida", garantiu ao nosso jornal Francisco Moura Guedes, um dos quatro sócios do The Couch (os outros são Tomás Crespo, Francisco Alves Sá e José Gaspar).

Autores: A.F.