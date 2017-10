As redes sociais são cada vez mais uma forma de os fãs chegarem ao contacto com os seus ídolos, mas é preciso ter cuidado para não ser enganado. E parece que foi o que aconteceu com os admiradores de Rafaella, irmã de Neymar e namorada do avançado do Benfica, Gabriel Barbosa. A bonita brasileira esclareceu na sua conta de Instagram que não tem qualquer página de Facebook e que as que existem são apenas de fãs. "Qualquer pessoa que tenha falado com vocês não era ‘euzinha’! Exclua qualquer conta que tenha o meu nome, por favor", alertou Rafaella.